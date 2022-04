L’incontro a San Teodoro con il capogruppo di Fdl.

Più prevenzione e sicurezza durante la stagione estiva per garantire sano divertimento contro la malamovida. Questo l’oggetto dell’incontro tra il deputato di FdI e capogruppo in commissione Difesa, Salvatore Deidda, la sindaca di San Teodoro, Rita Deretta, e il consigliere comunale con delega alla sicurezza Tiziano Debortolo.

Il pugno di ferro del Comune contro i maleducati e le risse, che lo scorso anno, purtroppo, sono stati frequenti. “La richiesta di più sicurezza e prevenzione, soprattutto durante la stagione estiva, quando le presenze si quintuplicano, è sacrosanta – dichiara Salvatore Deidda -. Fa bene l’amministrazione, memore dai fatti della scorsa estate capitati un pò ovunque nelle principali cittá e mete turistiche, a chiedere e proporre per tempo misure che garantiscano la libertà di divertirsi nel rispetto di tutti”.

Le richieste della sindaca saranno portate all’attenzione del governo e del parlamento, nella più leale collaborazione tra le istituzioni. “Gli amministratori locali non possono affrontare questa sfida da soli – prosegue -. Le forze dell’ordine, in particolar modo i carabinieri, a cui va il nostro ringraziamento, hanno bisogno di più personale e di presidi fissi. Occorre prevedere ora le soluzioni studiate per averle concretamente in campo a stagione iniziata”.