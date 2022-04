I lavori al campo sportivo di Padru.

Nuova vita per il campo da calcio di Padru, che avrà un manto di erba sintetica. L’amministrazione comunale, grazie al Programma Regionale di sviluppo territoriale della Regione Sardegna che, in questa fase, ingloba i comuni della Comunità montana del Monte Acuto e della Riviera di Gallura, qualificati come territori di eccellenza della Regione Sardegna, intende trasformare il Marino Putzu in un impianto polisportivo di nuova generazione.

Fondamentale è stato il lavoro svolto dal Centro Regionale di Programmazione, istituito presso l’assessorato della programmazione e del nilancio della Regione, e della Comunità montana, con i quali l’amministrazione si è sempre interfacciata per potare a termine un progetto che rispondesse pienamente alle esigenze di coloro che utilizzerano il campo.

Presto il taglio del nastro. “Un grande e doveroso grazie all’assessore regionale alla Programmazione, Giuseppe Fasolino, al CRP e alla Comunità montana, stazione appaltante del progetto – dichiara il sindaco Antonello Idini -, che ha saputo tradurre sulla carta quelle che erano le richieste dell’amministrazione comunale”.