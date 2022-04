L’evento annullato dal maltempo.

La neve, prevista per il weekend, annulla la giornata ecologica di Luras. Un tempo pazzo e insolito per questa stagione, sopratutto nel mese della Pasqua. E non è un pesce d’aprile. Le previsioni del tempo prevedono neve e questa cadrà anche nel comune gallurese.

La giornata ecologica di sabato prevedeva la pulizia delle strade del paese dai rifiuti, da parte di bambini e adulti divisi in squadre. Il Comune, in collaborazione con l’Avis e la consulta Avis Giovani, aveva organizzato l’evento per sensibilizzare sull’ambiente.

I volontari si sarebbero trovati alle 9:30 nella piazza delle scuole elementari, mentre il pomeriggio era prevista una conferenza con l’intervento del professore di istituzioni di diritto pubblico dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, Renato Briganti. L’incontro, presso la sala convegni delle scuole elementari, prevedeva anche la premiazione dei partecipanti della raccolta e un rinfresco. Ora la giornata ecologica è stata rinviata al 14 maggio prossimo.