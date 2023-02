Pochi festeggiano San Valentino nella città di Olbia.

Altro che città degli innamorati, a Olbia regnano i single. È l’Istat a tracciare una panoramica sulla situazione sentimentale delle persone che vivono in città. Secondo l’ultimo censimento, risalente al 2022, aumentano i giovani celibi, mentre nelle fasce “più adulte” quelli divorziati o separati. Dunque, c’è poco da festeggiare San Valentino, almeno nella ridente città della Gallura.

A Olbia le persone celibi/nubili abbondano nella fascia tra i 20 e i 35, che prevalgono rispetto alle persone coniugate. Nella prima categoria – quella 20-24 -, sono celibi o nubili 2.629 persone, mentre sono coniugate 22. Tra i 25-29, hanno contratto un matrimonio 2.563 residenti, mentre soltanto 217 sono sposati. In questa fascia di età in 4 si sono separati. Tra i 30-34 anni, sono rimasti celibi 2.599 persone, mentre 34 sono separati o divorziati.

Sono sposate solo 816 residenti di Olbia. La tendenza dei single resta alta anche nelle fasce meno giovani, dove tra i 35-39 hanno scelto di non sposarsi 2.271, contro 1.693 abitanti. Novanta di loro hanno sciolto il matrimonio. In queste categorie di età, tuttavia, prevalgono anche le persone che decidono di convivere senza per forza indossare la fede. Malgrado ciò sono sempre di più i giovani che non hanno una relazione amorosa stabile o non l’hanno per niente.

Anche tra i 40-44 anni sono rimasti single 2.257 residenti, contro 2.617 sposati, mentre 191 sono tornati a vivere da soli. Prevale chi vive in coppia dai 45 anni in su, ma aumenta il numero di chi ha scelto di separarsi. Il boom dei divorzi è intorno ai 55-59, dove 428 persone hanno deciso di rompere la promessa di matrimonio. In totale a Olbia prevalgono i single sulle persone sposate. I celibi/nubili sono 29.282, contro 26.025 sposate. Alto è il numero di chi si è separato, ovvero 2.313 persone.