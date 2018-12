Il programma del Capodanno in Gallura e in Sardegna.

Una fucina di eventi per il Capodanno locale. Dai “concertoni” agli eventi musicali minori, fino alle manifestazioni artistiche e gastronomiche, quest’anno la fine dell’anno e l’inizio del nuovo si festeggerà in molti comuni sardi e galluresi.

Oltre a Olbia, la tradizione del “concertone” si svolgerà a Cagliari in piazza Yenne con i Subsonica e Castelsardo in piazza Nuova con Gianna Nannini. Nella città di Alghero, il Cap D’Any Algherese sarà all’insegna della musica dance dei dj italiani più famosi. Il Deejay Time Reunion vedrà Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso e si svolgerà dopo lo spettacolo pirotecnico della mezzanotte.

Gli eventi in Gallura.

A La Maddalena si terrà un tributo agli 883 con Tieni il Tempo. L’evento comincerà la notte di San Silvestro alle ore 22 fino all’una. Ad Arzachena, in piazza Risorgimento, ci sarà Baz e la sua band, il Supersonica tour e dj da Radio 105. Anche nel comune gallurese ci saranno i fuochi d’artificio su una Piazza Risorgimento, che durante le vacanze natalizie è stata teatro di tanti eventi. A San Teodoro, i festeggiamenti per il Capodanno 2019 partiranno dal 29 Dicembre con il Magic Christmas Show, mentre la sera seguente si esibiranno i dj milanesi Merk e Kremont. La notte di San Silvestro il palcoscenico di piazza Gallura suonerà con il concerto del cantante Alessandro Mannarino. A Santa Teresa di Gallura, dalle 22.30 in piazza Vittorio Emanuele I, si terrà un concerto con i VitAngels e un dj set, ma la grande festa sarà il brindisi di mezzanotte con lenticchie e spumante. Il Capodanno di Santa Teresa è inserito in un programma natalizio cominciato l’8 dicembre che si concluderà il giorno dell’Epifania.

Gli eventi in Sardegna.

In Barbagia, il Capodanno si terrà in due località: Belvì e Cala Gonone. Nel primo Comune sono in programma ben 3 giorni di festa: dal 29, 30 e 31 dicembre 2018. Le giornate di sabato e domenica e San Silvestro saranno all’insegna delle tradizioni gastronomiche, con seminari, stand, spettacoli di cucina. Ci sarà anche il cenone, rallegrato dal cabaret di Pino e gli Anticorpi. All’insegna della musica sarà presente un discoparty fino all’alba. Cala Gonone sarà più musicale, con il gruppo “Bette the Band” ed a seguire dj-set fino all’alba. L’evento è inserito in una rassegna, chiamata “La musica dal mare”, che si sta svolgendo durante le Festività con una serie di proposte culturali, cinematografiche e musicali. A divertire le notti barbaricine, è stata installata una pista di pattinaggio, inaugurata dal 7 dicembre a Dorgali, al campo delle scuole elementari in via Lamarmora.

Anche Sant’Antioco festeggerà il suo Capodanno. L’evento si terrà, da tradizione, a piazza Umberto. Protagonisti della serata saranno i Tasinantska, una band locale ska-reggae nata nel 2016. Dopo il concerto ci sarà un Dj set fino al mattino.

L’addio al nuovo anno sarà all’insegna della musica anche a Villasimius. Il Dj set sembra sia un’opzione molto gettonata. Infatti sarà presente anche nel programma di Capodanno anche nella cittadina del cagliaritano. A esibirsi sarà Cristian Marchi e lo zoo di 105 con Dj Squalo e Dj Dona. I festeggiamenti a Villasimius cominceranno alle 22:00 per proseguire fino alle 04:00 del mattino, interrotto solo dai fuochi d’artificio della mezzanotte. L’Aves, l’associazione organizzatrice del capodanno, ha allestito anche diversi stand con vari brand di bevande, spumanti e prodotti enogastronomici.

A Oristano andrà in scena lo show di Radio 105 “I Love Formentera“, i fuochi d’artificio e una serie di eventi per il centro storico come il concerto di Celebration, band locale che suonerà musica pop italiana e internazionale in piazza Roma e i balli sardi e latino americani in piazza Eleonora.

Carbonia scommette sul dj set fino all’alba e una serie di eventi musicali in piazza Roma. Alle 22:30 comincia una pre serata con un dj set, a seguire alcune manifestazioni musicali locali che verranno interrotte dal brindisi di Capodanno. Gli spettacoli continueranno fino all’alba con il dj-set.

