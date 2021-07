Sardegna, Sicilia e Lazio a rischio zona gialla.

La Sardegna a rischio zona gialla. Dopo l’aumento dei contagi rilevato nelle ultime settimane (nel bollettino di ieri sono stati rilevati 308 nuovi casi) l’Isola è, assieme a Sicilia e Lazio, tra le regioni che rischiano la zona gialla.

Il cambio dei parametri entrato in vigore la scorsa settimana, insieme all’annuncio del Green Pass, lascia ancora qualche spazio di manovra alla Sardegna, nella speranza che i contagi diminuiscano insieme anche all’indice Rt, che nel rilevamento di ieri è risultato essere il più alto d’Italia.

Infatti secondo le nuove disposizioni del governo l’incidenza settimanale dei contagi deve essere superiore a 50 ogni 100mila abitanti e l’occupazione dei posti letto in area medica superiore al 15% e l’occupazione in terapia intensiva al di sopra del 10%. La Sardegna, sebbene abbia un incidenza di 136, resta sotto alla soglia limite per quanto riguarda l’occupazione negli ospedali, con il 6% in terapia intensiva e il 4% in area medica.

