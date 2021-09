L’ordinanza sui monopattini elettrici.

Arriva una nuova ordinanza del Comune di Olbia per regolamentare l’utilizzo dei monopattini elettrici sulle strade della città.

Il sindaco di Olbia infatti ha deciso di estendere su tutto il territorio comunale di Olbia l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo per i conducenti dei monopattini, già vigente e obbligatorio per i minorenni, a tutti i conducenti, anche di maggiore età che circolano sulle strade di tutto il territorio del Comune di Olbia. Per chi trasgredisce le multe andranno dai 50 euro a 200 euro.

Il testo dell’ordinanza.

Le regole per i monopattini elettrici.

La normativa nazionale infatti ancora non stabilisce l’uso del casco per i maggiorenni, ma ci sono comunque delle norme che molte volte non vengono rispettate:

il requisito del compimento del quattordicesimo anno di età per la loro conduzione;

per la loro conduzione; la possibilità di circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima;

di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima; il limite di velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali ;

e di ; il divieto di circolazione nel periodo di oscurità notturna , da mezz’ora dopo il tramonto, o di giorno quando le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, per i monopattini sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa e, per i mezzi che invece possono circolare in tali circostanze, l’obbligo per i conducenti di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;

, da mezz’ora dopo il tramonto, o di giorno quando le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, per i monopattini sprovvisti o mancanti di o gialla fissa e posteriormente di e, per i mezzi che invece possono circolare in tali circostanze, l’obbligo per i conducenti di indossare ad alta visibilità; l’obbligo per i conducenti di procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, di tenere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta;

fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, di tenere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta; il divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo

