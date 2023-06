Le scelte della vacanza in barca a Golfo Aranci.

Sempre più italiani sono attratti dalla vacanza in barca, desiderosi di trascorrere l’estate esplorando le meraviglie nascoste del Mediterraneo, specialmente in Gallura e a Golfo Aranci. Questo trend è stato rilevato da SamBoat, la principale piattaforma europea per il noleggio di barche con o senza skipper, che ha registrato un notevole aumento del 130% nelle prenotazioni per i mesi estivi del 2023, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente nel 2022.

Le mete preferite dagli italiani.

Dal punto di vista delle destinazioni preferite, secondo i dati di SamBoat, la maggior parte delle scelte degli italiani è rivolta verso mete nazionali, con solo tre eccezioni. Al primo posto della classifica si trova la Sardegna, seguita dalla Croazia e dalla Campania.

La vacanza a Golfo Aranci.

Uno dei luoghi di grande interesse è il Golfo Aranci, dove si possono trovare sentieri dalla bellezza selvaggia e calette nascoste che possono essere raggiunte solo in barca, come la piccola spiaggia di Figarolo sull’isola omonima. Per coloro che cercano un’esperienza insolita, al largo della Terza Spiaggia si trova il MuMart, un museo sommerso di arte contemporanea che può essere visitato facendo snorkeling. Inoltre, gli amanti degli animali possono godersi l’avventura di navigare accanto ai numerosi delfini che popolano le acque di questa zona.

