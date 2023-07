Schianto sulla Provinciale tra Olbia e Rudalza, anche un minore tra i feriti

Schianto tra due auto sulla Provinciale 99 di Olbia, una si ribalta

Schianto tra due auto sulla Provinciale 99 tra Olbia e Rudalza: un mezzo si è ribaltato e ci sono due feriti, uno è un minorenne. I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti verso le 17 per l’incidente stradale sulla Sp 99. I due veicoli, per cause da accertare, si sono scontrati con il conseguente ribaltamento di una delle autovetture. Due le persone ferite, tra loro c’è un minore.

Sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 che li hanno portati all’ospedale di Olbia. Nel frattempo i vigili del fuoco mettevano in sicurezza la strada e la polizia effettuava i rilievi per ricostruire la dinamica.