I supercafoni invadono Cala Coticcio, in totale spregio alle regole

I supercafoni di lusso oggi hanno preso d’assalto Cala Coticcio, nella perla dell’isola di Caprera è stata allestita una postazione vip con gazebo. Ora che per arrivarci a piedi c’è bisogno di prenotarsi e farsi accompagnare da guide autorizzate, c’è chi dorme in rada mentre il personale dello yacht allestisce un privé in spiaggia. Di prima mattina è stato sistemato un gazebo bianco, accompagnato da tutto ciò che può servire per passare qualche ora nelle acque dell’arcipelago di La Maddalena. C’erano maschere, scarpe per gli scogli, creme, asciugamani: un servizio di gran lusso. In mezzo a un paradiso tutelato.

“Stamattina ho visto il gazebo montato in spiaggia – racconta Giampiero Carcangiu, che amministra la pagina Amanti di cala Coticcio -. I proprietari dormivano ancora nello yacht, volevano fargli trovare tutto pronto. Nel frattempo è arrivata una guida autorizzata dal Parco con il gruppo a seguito. Dallo yacht hanno visto del movimento in spiaggia e a motore acceso sono arrivati a un metro dalla spiaggia per portare via tutto”. Forse volevano evitare l’imbarazzo di Alain Elkann sul treno per Foggia.

Nel frattempo il vento aveva fatto volare quel gazebo bianco, simbolo della prepotenza di chi non rispetta le regole. Quando il gommone è tornato a riva per il recupero ha ricordato la scena di pochi giorni fa a Cala Lunga, sempre a La Maddalena. In quel caso il trasporto dei turisti è stato accolto dai calci volanti dell’uomo col borsello. Stavolta, invece, è scattato un applauso ironico.

Ma oggi a Caprera non c’era da annoiarsi. “Nel pomeriggio c’era un altro yacht e con il loro gommone sono arrivati in spiaggia a motore acceso – denuncia Carcangiu -. Da quello yacht poi è arrivata anche una moto d’acqua“. I supercafoni, eccoli qua.





