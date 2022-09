Schianto sulla 125 a Murta Maria: 4 in codice rosso

L’incidente sulla strada statale 125 per OIbia.

È di 4 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle 9, sulla strada per Olbia. Il tratto della statale 125 “Orientale Sarda” è stato provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni al chilometro 305,500.

I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno dovuto estratte 2 feriti dalle lamiere. Poco dopo, i contusi sono stati accompagnati all’ospedale Giovanni Paolo II in ambulanza. Le loro condizioni sono gravi, ma non in pericolo di vita. Presenti anche le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.

Il traffico è deviato su strada provinciale/comunale che si collegano alla strada statale 131 Dcn con deviazioni presenti al chilometro 308,600, per chi procede da Olbia in direzione Cagliari, e al chilometro 299,000, per chi procede da Cagliari verso Olbia.