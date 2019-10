Lo sciopero nazionale.

Venerdì nero oggi sul fronte dei trasporti: a rischio treni e aerei, ma soprattutto autobus a Olbia e in tutta la Gallura. Disagi anche nelle scuole per l’agitazione dei sindacati di base, nella giustizia per la mobilitazione degli avvocati. E’ uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata. Fermi anche i lavoratori Alitalia per 4 ore.

L’agitazione è stata indetta dal sindacalismo di base e proclamata da Cub, Usi, Sgb, Sicobas. Lo sciopero generale nazionale di 24 ore, si legge nel comunicato, annuncia la protesta: “Contro la politica economica e sul lavoro anche degli ultimi Governi, per un equo regime pensionistico, per la pace contro i rapporti commerciali con la Turchia, per la difesa dell’ambiente e dei territori, contro disoccupazione, sfruttamento e precariato”.

Non si registrano grandi disagi a Olbia e in Gallura. Gli orari dei treni sono consultabili sul sito Trenitalia.it, per i voli potete visualizzare i possibili ritardi o cancellazioni da e per Olbia sul sito Geasar.it.

