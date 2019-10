Rinnovo per altri due anni.

E’ stato prorogato, dalla Regione Sardegna, per altri due anni il servizio trasporto pubblico all’azienda Aspo di Olbia. La guida dei bus sarà ancora affidata all’Aspo, che gestisce in città 12 linee che collegano il centro urbano con la periferia e viceversa.

L’assessorato ai Trasporti in Regione sta preparando le linee guida del disegno di legge per l’attribuzione del prossimo servizio di trasporto pubblico a Olbia e in tutta la Sardegna. Si sta pensando a un bando internazionale dove possano partecipare aziende specializzate in trasporti pubblici.

L’Aspo, con il presidente Massimo Putzu, si ritiene comunque pronto per partecipare a una gara a livello internazionale. Il trasporto pubblico locale ricopre ancora un ruolo subalterno rispetto alla mobilità individuale in città ma è in forte crescita.

Un servizio, pian piano, sempre più utilizzato che diventerà necessario, di conseguenza ha bisogno di miglioramenti. Infatti, la Regione sta studiando un piano che sia in grado di aumentare l’attrattiva dei servizi di trasporto pubblico e pertanto diminuire l’utilizzo dell’automobile a Olbia e in tutta la Regione.

