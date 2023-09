Disagi e voli cancellati a Olbia e ad Alghero per lo sciopero degli aeroporti

Il bilancio dello sciopero negli aeroporti di Olbia e di Alghero.

Disagi contenuti per lo sciopero degli aeroporti a Olbia e Alghero. In Sardegna, sono stati cancellati complessivamente 17 voli nei tre aeroporti della regione. Tuttavia, i passeggeri hanno risentito di pochi disagi poiché le compagnie aeree li avevano precedentemente avvisati.

Solo l’aeroporto di Cagliari è stato interessato dallo sciopero dei lavoratori degli handler di oggi, ma anche ad Alghero e Olbia ci sono state ripercussioni per i voli in arrivo da aeroporti interessati dallo sciopero.

A Cagliari sono stati cancellati dieci voli, ad Alghero tre voli in arrivo e due in partenza, e a Olbia un volo in arrivo e uno in partenza. Lo sciopero dei servizi handling a Cagliari è durato dalle 13 alle 17, ma già dalle 10 si è tenuto un presidio davanti all’area partenze che proseguirà fino alle 17. Il segretario generale della Uil Trasporti Sardegna, William Zonca, ha dichiarato che il 98% del personale che avrebbe potuto scioperare ha aderito allo sciopero, poiché è stato ridotto da 24 a 4 ore.

I segretari Alessio Salis (Filt Cgil), Michele Palenzona (Fit Cisl) e Michele Deias (Uil Trasporti) hanno spiegato che, pur consapevoli dei disagi che gli scioperi possono causare agli utenti, lo sciopero è l’unico strumento attraverso il quale i lavoratori possono far valere le loro richieste e rivendicazioni. Hanno inoltre sottolineato che è necessario il rinnovo contrattuale che garantisca un trattamento economico dignitoso e solide tutele individuali ai lavoratori di un settore in forte crescita, sottolineando l’inerzia delle controparti nel bloccare tale rinnovo.

