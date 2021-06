Incidente alla periferia di Olbia.

Incidente stradale, questa mattina, sulla strada provinciale 73 in direzione Cugnana, alla periferia di Olbia. Intorno alle 11 i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il conducente dell’auto restato incastrato all’interno dell’abitacolo, con l’ausilio delle cesoie e divaricatore.

Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Olbia. Uno con l’ausilio dell’elisoccorso, mentre l’altro tramite ambulanza medicalizzata del 118. Non si segnalano altri feriti. Sulle cause dell’incidente frontale i rilievi sono in corso di accertamento da parte della polizia municipale e polizia stradale.

(Visited 301 times, 301 visits today)