Il lavoro della Procura di Tempio sul naufragio a Golfo Aranci.

La Procura di Tempio Pausania, in collaborazione con la Guardia Costiera di Olbia responsabile delle indagini, ha raccolto i dettagli necessari per ricostruire gli eventi relativi all’incidente marittimo avvenuto lo scorso venerdì al largo di Golfo Aranci.

Durante la notte tra il 10 e l’11 agosto si è verificato uno scontro tra un traghetto di linea Olbia-Livorno e un peschereccio, il quale ha portato al naufragio di quest’ultimo e alla dispersione in mare di un marinaio che al momento dell’incidente si trovava a bordo del peschereccio. Le operazioni di ricerca per individuare il marinaio sono ancora in corso.

