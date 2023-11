Il progetto al campo sportivo approvato da Arzachena.

La Giunta comunale di Arzachena ha approvato il progetto di sponsorizzazione proposto dalla Sardegna Resorts, controllata dal Fondo Sovrano del Qatar, per la realizzazione di un’opera di edilizia scolastica nel borgo di Abbiadori.

In particolare, la società guidata dall’amministratore delegato del gruppo Smeralda Holding, Mario Ferraro, finanzierà integralmente i costi per la copertura del campo sportivo della scuola primaria, favorendo la pratica di attività motorie durante il periodo invernale.

“L’accordo siglato con la società sposa appieno la volontà dell’Amministrazione comunale di migliorare la qualità della vita dei cittadini e ampliare i servizi offerti – afferma il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda -. Un ulteriore valore aggiunto deriva dal fatto che l’impegno garantito per un valore di 250 mila euro va a vantaggio dei bambini, che potranno praticare sport regolarmente, senza preoccuparsi delle condizioni meteo. La collaborazione di un soggetto privato, inoltre, consente di avviare celermente i lavori”.

“Da sempre dedichiamo grande attenzione alle esigenze del territorio in cui operiamo, a cui siamo profondamente legati e grati. Siamo orgogliosi di poter supportare il Comune di Arzachena nella realizzazione di questo importante progetto per la scuola primaria di Abbiadori e poter così contribuire a migliorare la qualità di vita e alla crescita della nostra comunità, anche attraverso la promozione di iniziative sportive per le nuove generazioni che, insieme a formazione e salute, sono al centro dei nostri programmi sociali e di inclusione” – dichiara Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui