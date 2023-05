I due ventenni sono accusati di aver segregato la minorenne.

Sono usciti dal carcere i due ventenni galluresi, accusati di aver sequestrato una loro conoscente di 15 anni all’interno di una roulotte a Tortolì. R.T di Olbia e M.B. di Tempio, erano stati sorpresi dopo un blitz dei carabinieri mentre dormivano con la ragazzina dentro il mezzo, chiuso a chiave dall’interno.

La 15enne non aveva dato più notizie di sé dalla sera precedente di giovedì scorso e questo aveva fatto preoccupare la sua famiglia, che non era riuscita a contattarla perché il telefono era spento. Allertate le forze dell’ordine, queste ultime si erano messe in moto per le ricerche, trovandola chiusa a chiave dentro la roulotte assieme ai due presunti sequestratori.

Nell’udienza, che si era tenuta la mattina scorsa nel carcere di Lanusei, dove erano rinchiusi i due giovani, accusati di altri reati, il gip ha disposto la scarcerazione dei 20enni. Dalle indagini è emerso che i giovani, senza fissa dimora, erano arrivati in Ogliastra per lavoro e avrebbero conosciuto la 15enne sui social e che, poi, lei si è convinta di incontrarli.

Secondo una prima ricostruzione l’incontro con la ragazzina è avvenuto a Lotzorai e da qui si sarebbero arrivati a Tortolì, occupando abusivamente una roulotte, la stessa dove l’avrebbero segregata per tutta la notte. Dopo la denuncia di scomparsa della famiglia, sul posto era arrivato un plotone di carabinieri, giunti da diverse stazioni del Nuorese, i quali hanno liberato la ragazzina e arrestato i due malviventi. Non sono ancora note le motivazioni della scarcerazione e nemmeno cosa sia successo nella notte in cui la 15enne sarebbe stata tenuta segregata dentro il mezzo rubato. Gli imputati sono accusati di altri reati e all’interno del mezzo, che è stato occupato abusivamente, sono state rinvenute armi da scasso.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui