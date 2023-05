Ecco i cantanti per l’edizione 2023 di San Simplicio a Olbia

Da giorni ci si chiedeva quale sarebbero stati gli artisti a salire sul palco di San Simplicio e ora i nomi sono stati svelati. Giovedì 11 maggio il primo big a entrare in scena sarà Piero Marras. Il giorno dopo sul palco saliranno i Nomadi mentre sabato 13 l’evento clou per San Simplicio sarà il concerto di Giusy Ferreri.

Gli annunci che hanno svelato i nomi dei cantanti sono stati dati questa mattina, durante la presentazione del programma di San Simplicio. Per Giusy Ferreri, cantante molto nota, lanciata dal talent show XFactor, è la prima volta a San Simplicio, mentre per i Nomadi erano già venuti nel 2016. Oltre ai cantanti, quest’anno ci saranno anche 19 gruppi folk. Il comitato organizzatore e il Comune hanno svelato gli ultimi dettagli del programma per San Simplicio 2023. C’è quindi grande attesa sull’evento più atteso di Olbia, nonché festa patronale.

