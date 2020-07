La nuova UniOlbia.

Sei milioni e mezzo per la nuova Università di Olbia. Con la delibera approvata nella seduta di ieri la Giunta regionale ha stanziato le risorse per la riqualificazione di un immobile nel centro storico della città e la realizzazione della sede operativa del polo universitario “UniOlbia”.

Ad annunciarlo è il presidente della Regione, Christian Solinas, che sottolinea: “E’ un’azione emblematica del modello di sviluppo che proponiamo per la Sardegna. Riqualifichiamo spazi urbani per restituirli alla collettività, condividendo con i territori una sfida: formare i nostri giovani per prepararli a conquistare il loro futuro e quello della nostra isola.

“Ora è veramente tutto pronto – ha evidenziato l’assessore alla Programmazione, Giuseppe Fasolino- per spiegare le vele di un’idea ambiziosa, coerente con il nostro piano regionale di sviluppo, e scrivere insieme una pagina di buona politica. Ora ci sono le risorse, mettiamo nero su bianco gli impegni e partiamo subito con la fase attuativa. L’idea di una Sardegna che va oltre gli egoismi di campanile – ha aggiunto Solinas- e punta su uno sviluppo policentrico in cui tutti i territori possono sviluppare le proprie potenzialità e contribuire insieme alla ripresa della nostra terra si raggiunge, passo dopo passo, con azioni come questa e – ha concluso Solinas- con quello spirito di condivisione fondamentale per tradurre i programmi in azioni concrete”.

