Il maxi sequestro di pesce a Olbia.

La Guardia Costiera di Olbia ha recentemente condotto un’operazione di polizia marittima volta a contrastare la pesca illegale.

Durante l’operazione, sono stati sequestrati circa 300 chili di pesce spada al di sotto della taglia minima consentita e 17 esemplari di granseola di grandi dimensioni, che sono stati trovati in un camion frigorifero nel porto di Olbia. I militari della Guardia Costiera, sotto il coordinamento del 15° CCAP della Direzione Marittima di Olbia, hanno ispezionato diversi camion frigorifero in partenza per il continente.

Nel corso dei controlli, sono stati scoperti 36 esemplari di pesce spada già preparati per la vendita e 17 granchi che mancavano di documentazione di tracciabilità. Inoltre, la maggior parte dei pesci spada erano al di sotto della taglia minima prevista dalla normativa comunitaria, e mancavano di documentazione adeguata per dimostrarne l’origine.

Gli infrattori sono stati sanzionati con due verbali amministrativi per un totale di 27.000 euro. Il pesce sequestrato è stato destinato a scopi benefici, mentre i granchi sono stati rimessi in mare nell’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo.

Il direttore marittimo di Olbia ha sottolineato l’importanza della vigilanza costante per proteggere le risorse ittiche e combattere la pesca illegale.

