Dubbi e incomprensioni sul modulo di autocertificazione.

Dubbi e incomprensioni attanagliano i lavoratori di Olbia e della Gallura che in data odierna si devono recare a lavoro dopo l‘uscita del nuovo decreto restrittivo annunciato ieri sera dal premier Conte, che delimita gli spostamenti in tutto il Paese a meno che i motivi non siano esigenze specifiche, lavoro o problemi di salute.

E’ stato istituito quindi un modulo di autocertificazione necessario per chi deve affrontare spostamenti dal proprio comune di residenza a un altro per le varie necessità. I dubbi che i cittadini e lavoratori hanno sono diversi.

Come compilare la certificazione, da chi farla verificare e firmare e in che modo bisogna tenerla, ha creato nelle persone una serie di dubbi e opinioni diverse. Innanzitutto ci si chiede quanto possa essere valida questa autocertificazione. Molti non sono riusciti a reperirla o comunque non hanno modo di scaricarla e stamparla. Ci si chiede se sia necessario averne una o più copie in possesso da mostrare se si viene fermati e se in caso per i motivi precedenti non si ha in formato cartaceo durante lo spostamento se si rischiano sanzioni e multe.

(Visited 1.520 times, 1.520 visits today)