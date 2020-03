La decisione.

Ieri l’Autorità Garante della Concorrenza sul Mercato ha dato l’ok all’acquisizione di Auchan da parte del Gruppo Conad con l’obbligo però di cedere 39 punti vendita.

Per questi ultimi, il Garante infatti impone “la vendita ad un soggetto terzo e indipendente, attivo nella distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non”.

Per quanto riguarda la Sardegna i supermercati di Sassari e Olbia sono salvi e non è prevista nessuna vendita. Nessun problema neanche per il centro commerciale a Santa Gilla a Cagliari, chiuso dal primo marzo per consentire il processo di rinnovamento dei locali e delle insegne per il passaggio da Auchan a Conad.

Problemi invece per l’altro Auchan di Cagliari, quello in via San Simone, che si trova in una delle 33 zone locali indicate dal garante dove la concentrazione in esame è suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento una posizione dominante. Per il punto vendita ci saranno ulteriori analisi.

Dopo questo scoglio resta comunque l’incertezza per i lavoratori, oltre 700 in Sardegna, che andranno in cassa integrazione a rotazione, man mano che i negozi saranno interessati dai lavori per il rinnovamento.

Il timore però è anche dato dalle comunicazioni di Conad: anche se la società ha confermato che nel 2020 non ci saranno licenziamenti, la preoccupazione è data da cosa succederà per il 2021 dopo la casssa integrazione e il riassestamento dei negozi.

