Allarme sicurezza in Gallura, vertice dal prefetto in vista dell’estate

Incrementare la sicurezza in Gallura e a Olbia con l’arrivo dell’estate.

La sicurezza a Olbia e in Gallura al centro del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito oggi in Prefettura a Sassari. In vista della stazione estiva, alla riunione, presieduta dal Prefetto Grazia La Fauci, hanno partecipato i massimi rappresentanti delle forze dell’ordine provinciali, insieme a diverse figure chiave del sistema giudiziario e degli enti locali.

Tra i presenti, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari, Luigi Patronaggio, il procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, l’amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, la vicesindaca di Olbia, Sabrina Serra, e i sindaci dei comuni di Arzachena con Roberto Ragnedda, Tempio Pausania con Gianni Addis, La Maddalena con Fabio Lai, Golfo Aranci con Mario Mulas, Santa Teresa Gallura con Nadia Matta, e Palau con Francesco Manna.

Il vertice è stato convocato con l’obiettivo di esaminare attentamente la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nei comuni della Gallura, un territorio che conta oltre 130.000 residenti. Tra i temi all’ordine del giorno figurano i recenti danneggiamenti e atti vandalici che hanno interessato la zona nelle ultime settimane, il fenomeno dello spaccio di droga e la pianificazione dei servizi di sicurezza e ordine in vista della prossima stagione estiva. Dall’incontro è emersa la necessità di per coordinare le azioni per affrontare le criticità e implementare le iniziative di sicurezza anche in vista dell’estate.

