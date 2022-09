Esce la Sirenetta Disney girata in Gallura, ma è subito polemica

Il remake del film della Disney girato in Gallura.

Svelato il trailer del remake della Sirenetta, uno dei più attesi ma anche più discussi film della Disney. Non si sono placate infatti le polemiche sul video messo in onda recentemente, che annuncia la programmazione al cinema.

“La Sirenetta ora è nera”, polemizzano gli spettatori italiani e non sono pochi quelli rimasti delusi proprio perché la protagonista della celebre fiaba non è bianca. Polemiche alquanto sterili. Come annuncia il trailer della pellicola non solo il film alimenta le curiosità e la voglia di vederlo al cinema e ancora di più per chi vive in Gallura. Questo perché molte delle scene sono state girate tra Golfo Aranci, a Cala Moresca, Trinità D’Agultu, Santa Teresa, Aglientu e Castelsardo. Il 24 maggio prossimo sicuramente saranno tanti quelli che si metteranno in coda per andare a vedere la Sirenetta, proprio per vedere i luoghi che faranno da cornice alla meravigliosa pellicola.