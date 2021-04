Siti di incontri e internet: pro e contro della tecnologia nelle relazioni

La possibilità di essere sempre connessi e vicini anche a persone distanti ha sicuramente semplificato e cambiato la vita di molti in diversi modi. Che si tratti anche solo del cellulare, delle mail, o dei social in generale, il modo in cui viene vissuto il mondo moderno è profondamente diverso da com’era anche semplicemente trent’anni fa e questo cambiamento si vede anche nelle relazioni. Ignorarlo sarebbe inutile, esserne cosciente e capirne vantaggi e limiti invece è la strada migliore per poter vivere al massimo delle proprie possibilità.

L’impatto di internet nelle relazioni moderne

Basta un solo sguardo per capire di cosa stiamo parlando. Con l’arrivo di internet le distanze si sono accorciate e riuscire a rimanere in contatto ventiquattr’ore su ventiquattro con una persona è diventato estremamente più facile. Non si tratta solo della possibilità di chiacchierare al telefono, ma anche di scambiarsi meme o commentare in diretta un programma tv ignorando totalmente la questione della distanza. Anche se ovviamente rimane più comodo vedersi di persona in situazioni che non lo consentono la possibilità di vivere esperienze in comune semplicemente attraverso internet è diventata una carta vincente in molte relazioni.

Allo stesso modo attraverso l’avvento di internet moltissime persone che mai si sarebbero potute conoscere sono entrate in contatto e hanno dato via a relazioni di diverso tipo. Ovviamente questo ha anche una controparte: non è raro che qualcuno scopra il tradimento del partner proprio attraverso i social o che sia utilizzando servizi specifici che si trovano nuove relazioni mentre si è ancora impegnati.

Pro e contro dei siti per incontri

Il più grande cambiamento nell’era moderna sono sicuramente i siti per incontri che permettono a persone diverse di trovare la persona giusta senza neanche il bisogno di spostarsi da casa. Saperli utilizzare, tuttavia, non è da tutti: anche se funzionano come dei social, è necessario tenere conto che ogni portale ha uno specifico target in mente. A volte capita che chi si iscrive non abbia fatto le giuste ricerche, trovandosi a chattare con persone non adatte, oppure finisca per scoraggiarsi velocemente.

Semplicemente, la realtà dell’online dating è che avrai maggiori possibilità di scoprire tutto riguardo un partner potenziale. Tanto per cominciare i siti si concentrano sui gusti di nicchia. Quindi se dovessi cercare qualcuno della comunità LGBT+, o se siete una coppia cerca singola, potrebbe essere più difficile entrare in contatto nel mondo reale. Andando online avresti immediatamente accesso a intere comunità di individui con la tua stessa mentalità.

Le relazioni online sono durature?

La risposta semplice è: dipende. Prima di tutto bisogna tenere conto del fatto che non tutti online cercano relazioni che durino nel tempo, ma magari vogliono solo flirt o cercano qualcuno con cui passare qualche serata senza impegno. Per quel che riguarda le molte relazioni romantiche che possono nascere online, molto dipende dalle persone coinvolte, esattamente come succede per le relazioni che nascono di persona. Infatti anche se l’inizio e il luogo d’incontro può essere diverso, per il resto anche la maggior parte delle relazioni nate di persone tende a muoversi sui doppi binari della vita fisica e di quella digitale. Una relazione nata su un sito di incontri ha le stesse possibilità di durare di una nata in modo classico, anzi. Forse potrebbero anche essere di più, visto che questi portali uniscono persone simili tra loro, senza affidarsi al semplice caso dell’incontro classico.

Comunque nasca una relazione, infatti, la realtà è che è ormai il mondo digitale e quello fisico convivono tra loro e la tecnologia può essere utilizzata per migliorare ogni tipo di relazione.

