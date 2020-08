Le esibizioni in Corso Umberto a Olbia.

Grande stupore ieri sera a Olbia quando nei i vari bar di Corso Umberto si è presentato per un’esibizione il sosia di J-Ax. Una somiglianza che ha tratto tanti in inganno, ma che alla fine dei conti ha regalato una bella serata di musica e divertimento in città.

Moltissimi sono stati quelli che si sono fatti un selfie con lui, scambiandolo per quello vero. Poi lo show tra i tavoli dei locali del corso che dove ha ripercorso con bravura i grandi successi del rapper milanese, in una serie di mini concerti molto apprezzata da tutti.

Esibizioni che hanno animato il centro della città, con moltissime persone scese in strada a cantare e a ballare e una boccata d’ossigeno per le tante attività del centro in questo periodo difficile.

Grande Spettacolo Grande Spettacolo a Olbia!!! Pubblicato da Marco Balata su Venerdì 7 agosto 2020

