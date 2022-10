Spaccio di droga a Iglesias.

Aveva 262 grammi di marijuana, 155 grammi di hashish e 90 euro in contanti in casa. Così la polizia di Iglesias ha arrestato un 58enne del posto per reati di detenzione e produzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La polizia, sulla scorta di una pregressa attività d’indagine, ieri mattina i poliziotti hanno perquisito il suo domicilio ad Iglesias, hanno trovato anche un bilancino elettronico di precisione, un coltello a serramanico e altro materiale utile al confezionamento delle sostanze e banconote, ritenuti provento dell’illecita attività. L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione e produzioni di sostanza stupefacente ai fini di spaccio domiciliare in attesa dell’udienza di convalida per direttissima nella mattinata odierna.

