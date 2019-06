Dopo l’operazione dei carabinieri di Tempio.

La notizia degli 11 arrestati che gestivano il mercato della droga di Tempio Pausania, rifornendo consumatori di tutte le età in Gallura e non solo, sta facendo grande clamore.

Ma oltre al fatto in sè, sui social sta girando un post, di un giovane ragazzo, che sta avendo centinaia di condivisioni. Un post che fa emergere il pensiero di alcuni dietro lo spaccio di droga. Il giovane, le cui tesi sono talmente improbabili da non sembrare nemmeno ironiche, afferma che marijuana e hashish non sono delle droghe, perchè sono “talmente naturali che l’ha creata madre natura”.

Poi afferma: “Alla fine chi non trova lavoro, per chi vive da solo con tante cose da pagare, con dei figli, non dico che l’unica soluzione sia lo spaccio ma per chi lo fa, lo fa come un lavoro, per andare avanti nella vita”.

E continua: “Perché nessuno lo aiuta quindi è costretto a scegliere quella strada pericolosa ma con la quale si va avanti nella vita. È vero la legge è legge ma perché? Non c’è soluzione allo spaccio. Tutti in galera non ci stiamo”.

