Spara verso la madre e si barrica in casa a Monti, 38enne si arrende dopo il negoziato

Questa mattina, poco prima delle 10, nell’agro di Monti, una donna ha chiamato il 112 chiedendo aiuto in quanto il figlio di 38 anni, aveva sparato un colpo di fucile verso di lei, senza colpirla.

Immediatamente sono giunti sul posto gli uomini della squadra radiomobile di Olbia e della stazione di Monti, che, dopo aver appurato che la donna era illesa, hanno circondato l’abitazione e richiesto l’intervento delle componenti speciali. Sul posto si sono recate le aliquote di pronto intervento dello Squadrone Cacciatori ed il negoziatore del reparto operativo di Sassari.

Le componenti specializzate sono riuscite a raggiungere l’abitazione, una casa isolata in campagna con una sola via di accesso, e a mettersi in contatto con l’uomo. Dopo un breve negoziato, il 38enne si è arreso e si è lasciato ammanettare. Dopo essere stato visitato dai sanitari, è stato disposto il ricovero presso il centro di igiene mentale. La posizione giudiziaria, invece, è al vaglio degli inquirenti.