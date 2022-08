Olbia, voli cancellati e passeggeri nelle brandine: caos all’aeroporto

Voli cancellati all’aeroporto di Olbia, passeggeri di nuovo all’ex hub vaccinale

Ancora caos all’aeroporto di Olbia: voli cancellati e passeggeri nelle brandine. I posti letto provvisori allestiti nell’ex hub vaccinale nei giorni scorsi per una situazione d’emergenza stanno diventando preziosi: i disagi sono ormai all’ordine del giorno. Terminate le vacanze, sono tanti i turisti costretti a prolungare il soggiorno a causa della cancellazione dei voli. All’aeroporto Costa Smeralda è il caos.

Da giorni si ripetono i disagi ed è stato necessario allestire delle postazioni di fortuna per dare un po’ di conforto ai passeggeri bloccati in Gallura. La vicinanza dell’ex hub vaccinale offre una soluzione pratica, anche se non a cinque stelle, per affrontare il prolungamento involontario delle vacanze. Considerato l’alto numero di voli in programma nei prossimi giorni, è lecito aspettarsi che i disagi possano ripetersi.