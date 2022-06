La prenotazione nelle spiagge di San Teodoro.

La necessità di azioni che potessero proteggere il territorio di San Teodoro, ha indotto l’amministrazione comunale ad avviare un percorso che in questi giorni prevederà l’attivazione del progetto sperimentale di contingentamento degli accessi per le spiagge de Lu Impostu e Cala Brandinchi. Dopo avere realizzato gli strumenti tecnologici necessari, si stanno terminando le opere di potenziamento dei servizi che si offriranno nelle due spiagge.

Per questo l’amministrazione ha deciso di prorogare di qualche giorno l’avvio del servizio, in modo da collaudare gli ultimi dettagli e poter quindi permettere le prenotazioni dagli accessi dal prossimo lunedì 20 giugno. Il sito www.santeodorospiagge.it è già on line, i contenuti sono in aggiornamento e diverse sezioni, come quella riservata alle strutture ricettive e la versione in inglese, sono in fase di integrazione.

Al momento è comunque possibile visionare il sistema di prenotazione che dalle ore 00:01 del 19 giugno permetterà di prenotare l’accesso alle spiagge de Lu Impostu e Cala Brandinchi con pochi semplici click. Successivamente sarà disponibile anche l’app per dispositivi Android e Apple.

Il sistema permetterà di scegliere la spiaggia, la tipologia di utente (residente, utente Tari, ospite strutture ricettive ecc.) ed applicherà in automatico le corrispondenti tariffe. Ricordiamo che l’accesso per i residenti è gratuito ed il sistema verificherà in automatico la congruità del codice fiscale con l’anagrafe della popolazione residente. I clienti delle strutture ricettive regolarmente iscritte al Comune di San Teodoro dovranno inoltre inserire un codice fornito dalla struttura (previa registrazione al sistema della stessa che verrà attivata in questi giorni). I clienti delle concessioni balneari invece dovranno attendere la conferma della propria prenotazione dal concessionario.

Il pagamento potrà avvenire tramite carta di credito e paypal accedendo al sito o all’app, inoltre si è previsto l’installazione di totem agli ingressi che permetteranno la prenotazione in loco ed anche il pagamento in contanti.

Le tariffe in vigore per l’anno 2022 sono: accesso gratuito per residenti, bambini sotto 12 anni e persone diversamente abili; 1 euro per soggetti Tari nel Comune di San Teodoro, ospiti di strutture ricettive del territorio e concessioni balneari; 2 euro per tutti gli altri.

La prenotazione sarà attiva esclusivamente per il giorno successivo (ad esempio per il giorno 11 luglio sarà possibile prenotare dalle 00:01 del giorno 10 luglio) e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Nel sito www.santeodorospiagge.it sarà inoltre possibile verificare in tempo reale l’eventuale disponibilità residua di accessi alla spiaggia libera. Una volta terminata la procedura si riceverà per email il codice di prenotazione in formato QR da mostrare all’ingresso, dove verrà consegnato il bracciale di riconoscimento.