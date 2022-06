Soccorso un ciclista che transitava ad Arzachena.

Stava percorrendo le strade di Arzachena, in sella alla propria bici, quando si è accasciato a terra. Un malore che, fortunatamente, non ha provocato gravi conseguenze al ciclista che in quel momento passava in via Bassacutena.

Ad accorgersi dell’uomo in evidente difficoltà sono stati alcuni residenti, che immediatamente hanno allertato la sala operativa del 118. Sul posto è arrivata un’equipe sanitaria che lo ha accompagnato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.