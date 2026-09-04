Incendio a Olbia, le fiamme sulla tangenziale, il fumo visibile fino ad Arzachena

Incendio a Olbia.

Le immagini del vasto incendio scoppiato nelle campagne di Olbia sono devastanti. Nel primo pomeriggio, intorno alle 15, una vasta colonnina di fumo ha creato panico in tutta la città. Il fumo si notava a diversi chilometri di distanza, anche dalla città di Arzachena e nel centro di Olbia. In queste ore un via e vai di uomini dei vigili del fuoco, del Corpo Forestale, in direzione località Su Balidone, dove è divampato il rogo che ha divorato ettari di vegetazione.

Le operazioni.

Per contenere il rogo, sul posto sta operando il Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione forestale locale, supportato dai mezzi aerei: un elicottero leggero decollato dal Limbara, un elicottero pesante Super Puma giunto da Alà dei Sardi e un Canadair CAN 8 partito dall’aeroporto di Olbia. Contemporaneamente, i Vigili del Fuoco di Olbia sono schierati con due squadre nei pressi della tangenziale ovest per proteggere la viabilità e la vicina zona industriale dalle fiamme avanzanti, affiancati dal personale dei Volontari di Protezione Civile.

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Le fiamme hanno minacciato anche la tangenziale ovest di Olbia. A causa dell’emergenza e della vicinanza del fuoco alle arterie stradali, è stata disposta la chiusura al traffico sia della circonvallazione ovest sia della sopraelevata nord nel tratto interessato dall’evento. Sul posto, alle ore 16, stava intervenendo anche un Canadair della flotta del CNVVF. Le operazioni di prelievo sul mare antistante Pittulongu ad Olbia.

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