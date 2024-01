Fermato di notte con un divanetto rubato

Stava spingendo un divanetto in piena notte per le strade di Cagliari, ma l’aveva rubato: i carabinieri hanno denunciato un tempiese per furto aggravato. Il 32enne originario di Tempio senza fissa dimora e disoccupato, è stato sorpreso intorno alle due di notte vicino a un distributore di carburante in viale Monastir. Trasportava a piedi con grande fatica un divanetto da giardino rubato qualche minuto prima dal centro commerciale Maury’s.

La situazione sembrava strana, poiché non era l’orario per fare acquisti o traslochi. I carabinieri lo hanno fermato e approfondito la vicenda, chiedendogli cosa stesse facendo a quell’ora. Nel corso della mattinata, il responsabile del punto vendita ha riconosciuto il divano mancante e ha presentato una denuncia querela. Dopo l’inattesa gita notturna il divanetto è tornato in esposizione.

