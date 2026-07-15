Stop all’acqua per lavori sulla rete idrica di Olbia e Golfo Aranci

I lavori alla rete dell’acqua a Olbia e Golfo Aranci.

I tecnici di Abbanoa saranno impegnati nella giornata di giovedì 16 luglio in un’operazione di manutenzione straordinaria nell’impianto di sollevamento idrico situato in località Cipnes, nel territorio comunale di Olbia. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza sarà necessario interrompere temporaneamente il flusso sul principale nodo della rete. L’intervento prenderà il via alle 8:30 e, secondo il programma del gestore del servizio idrico, dovrebbe concludersi entro le 14:30, salvo eventuali anticipi legati all’andamento delle operazioni.

Durante la fascia oraria interessata potranno verificarsi abbassamenti della pressione dell’acqua o brevi sospensioni dell’erogazione in diverse zone. I possibili disagi riguarderanno la Zona Industriale Cipnes e la località Bados, nella zona di Pittulongu a Olbia, ma anche alcune aree del vicino Comune di Golfo Aranci.

In particolare, potrebbero essere interessate le località di Nodu Pianu, Torre Terrata, Sos Aranzos, Ville Del Golfo e Punta Bados. Abbanoa ha spiegato che l’obiettivo dei tecnici sarà quello di ridurre al minimo i tempi dell’interruzione e garantire il ritorno alla normale distribuzione nel più breve tempo possibile. Una volta completati gli interventi sull’impianto di sollevamento e ripristinato il corretto funzionamento della rete, il servizio idrico tornerà progressivamente alla piena operatività.

Il gestore invita gli utenti a tenere conto della possibilità di alcuni fenomeni temporanei anche dopo la ripresa dell’erogazione. In particolare, l’acqua potrebbe presentarsi leggermente torbida nelle prime fasi successive alla riapertura del flusso, un effetto dovuto alle normali procedure di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Per eventuali anomalie o problemi legati al servizio sarà possibile contattare il servizio di segnalazione guasti di Abbanoa attraverso il numero verde 800/022040, disponibile 24 ore su 24.

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