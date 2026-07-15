Guasto alla rete idrica a Loiri, cali d’acqua nella zona di Trudda

L’ennesimo guasto alla rete dell’acqua a Loiri.

Disagi temporanei nell’erogazione dell’acqua nella frazione di Trudda, nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo, dove è in corso un intervento urgente sulla rete idrica. Le squadre del pronto intervento sono impegnate nell’individuazione di una perdita nascosta lungo la condotta che collega i pozzi di Pitrichinosu all’abitato.

Si tratta di un’operazione particolarmente complessa, resa difficile dalle caratteristiche del territorio: l’area interessata presenta infatti tratti impervi e di non facile accesso, condizioni che rallentano le verifiche tecniche. A incidere sui tempi anche le alte temperature di questi giorni, che rendono più faticose le attività sul campo e impongono ulteriori cautele operative.

Per localizzare con precisione il punto della dispersione, i tecnici stanno procedendo con un intervento mirato sulla rete. In particolare, è in corso il sezionamento di un tratto di circa un chilometro di condotta. L’operazione prevede l’installazione di specifiche apparecchiature, come saracinesche e manometri, che consentono di isolare progressivamente le varie porzioni dell’infrastruttura idrica. Questo metodo permette di restringere il campo di ricerca fino a individuare il segmento esatto interessato dalla perdita.

Durante le fasi dei lavori, non si escludono disservizi per i residenti. Nella parte alta della frazione di Trudda, inclusa via Logudoro, potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione dell’acqua. Si tratta di effetti inevitabili legati alle operazioni di isolamento della rete, necessarie per consentire l’intervento in sicurezza e con la massima efficacia.

Il completamento delle attività è previsto entro la giornata. Una volta conclusi i lavori, il servizio idrico tornerà progressivamente alla normalità. I tecnici sono al lavoro per ridurre al minimo i tempi di interruzione e, se le condizioni lo permetteranno, l’erogazione potrebbe essere ripristinata anche prima del previsto. Alla riattivazione del servizio, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida. Si tratta di un fenomeno frequente in questi casi, dovuto allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni, che può rimettere in circolo piccoli sedimenti. La situazione tende comunque a risolversi in breve tempo con il normale deflusso. Per eventuali segnalazioni o anomalie, resta attivo il servizio di assistenza dedicato, contattabile tramite numero verde 800/022040 operativo 24 ore su 24.

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