Maturità 2026, al Deffenu un “centista”: i risultati all’istituto tecnico

I risultati della maturità 2026 al Deffenu di Olbia

L’Istituto Tecnico “Attilio Deffenu” di Olbia conferma anche per la maturità 2026 l’elevato livello della preparazione dei propri studenti. Sebbene il numero dei diplomati con il massimo dei voti risulti in diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Filippo, l’unico a conquistare il 100

Su 112 studenti che hanno affrontato l’Esame di Stato, un solo diplomato ha conquistato il 100/100. Si tratta di Filippo Deiana, della classe 5B dell’indirizzo Conduzione del Mezzo Navale, unico centista dell’anno scolastico 2025-2026. Nessuno ha ottenuto la lode.

Il confronto con gli ultimi anni evidenzia un progressivo calo delle eccellenze assolute: nel 2024 i centisti erano stati 9 su 125 studenti (7,2%), nel 2025 6 su 146 (4,1%), mentre quest’anno il dato si ferma a 1 su 112, pari a circa lo 0,9%.

Accanto al 100/100, numerosi studenti hanno comunque concluso il percorso con valutazioni di rilievo, distribuite nei diversi indirizzi dell’istituto. Si tratta di Marika Bidoni (5C CAT serale), Lorenzo Paolo Manca (5AC NAV), Leonardo Soro (5 1CL Informatica e Telecomunicazioni), Leonardo Secchi (5 2CL Informatica e Telecomunicazioni) e Atos Sheemar Singh (5 2CL Informatica e Telecomunicazioni), tutti con 97/100, Gaia Picasso (5AC NAV) e Ludovica Unida (5AC NAV) con 96/100 e Nicolò Manca (5B Conduzione Mezzo Navale) con 95/100.

Se il numero dei centisti si è ridotto rispetto alle precedenti sessioni d’esame, i risultati ottenuti confermano comunque la presenza di numerosi diplomati che hanno concluso il quinquennio con votazioni elevate in quasi tutti gli indirizzi dell’istituto, dall’informatica alla nautica, passando per costruzioni e amministrazione.

Per tutti i neo diplomati si apre ora una nuova fase del percorso, tra università, alta formazione e ingresso nel mondo del lavoro, con competenze che rappresentano da sempre uno dei punti di forza dell’offerta formativa del Deffenu.

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