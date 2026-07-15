Aglientu non trova pace: fiamme anche nella notte

Vasto incendio ad Aglientu.

Il grosso incendio non allenta la presa sul territorio di Aglientu, dove il fronte del fuoco è rimasto purtroppo ancora attivo e minaccioso anche nella notte del 14 luglio. Le squadre di soccorso, in prima linea senza sosta, si è apprestato ad affrontare la seconda notte consecutiva di operazioni sul campo, nel tentativo incessante di contenere le fiamme e proteggere le aree sensibili.

Nel grande rogo purtroppo sono andati distrutti 30 ettari di pineta nel territorio comunale. Un patrimonio boschivo andato in cenere.

Operazioni in corso nella sera.

La situazione è stata estremamente complessa e faticosa per i soccorritori in tarda sera. Con il sopraggiungere del buio e il temporaneo stop ai mezzi aerei, il lavoro delle squadre a terra è diventata cruciale per arginare i focolai e prevenire nuove ripartenze favorite dalle condizioni meteo.

Questa è stata ufficialmente la terza giornata consecutiva di massima emergenza per l’intera comunità e per la macchina dei soccorsi, impegnata in una vera e propria prova di resistenza per restituire sicurezza e respiro al territorio gallurese.

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