Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta a Olbia: quali sono?

Ecco i supermercati che non chiudono a Pasqua e Pasquetta a Olbia.

Chi sta pensando di fare la spesa all’ultimo a Pasqua a Olbia dovrà arrendersi all’idea che i supermercati saranno chiusi a Pasqua. Chiuderanno i due centri commerciali, Olbiamare e Terranova, con i loro rispettivi Spazio Conad.

Chiuderanno anche i SuperPan di piazza Crispi e via Barcellona e i Romagnolo. Saranno chiusi anche i Dettori Market di via Gennargentu, Barbagia, ma saranno aperti quello di Piazza San Gallo, con orario ridotto dalle 8:30 alle 13; viale Aldo Moro, con orario ridotto dalle 8:30 alle 13.

Saranno chiusi anche gli Md a Pasqua, come quello località Basa, che aprirà lunedì e farà l’orario dalle 9 alle 13. Quello di via Vittorio Veneto aprirà a solo a Pasquetta con orario dalle 9 alle 19:30. Per quanto riguarda l’MD di via Roma, aprirà soltanto a Pasquetta dalle 9 alle13 e dalle 15 alle 19:30.

Pasquetta.

A Pasquetta alcuni supermercati hanno scelto di chiudere, mentre altri faranno l’orario ridotto o continuato. Sarà chiusi i Dettori Market di via Barbagia, ma sarà aperto con orario ridotto (8:30-13) quello di via Gennargentu, piazza San Gallo, mentre viale Aldo Moro farà a Pasquetta l’orario regolare, ovvero dalle 8 alle 20. Lidl di Olbia il 1 aprile farà l’orario dalle 8-20:30, mentre sarà chiuso a Pasqua.

