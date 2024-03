Addio a Paolo, l’amato maestro di Olbia muore a 44 anni

L’addio a Paolo Zallu.

C’è grande dolore a Bulzi e Olbia per la prematura scomparsa, all’età di 44 anni di Paolo Zallu. Il prossimo 19 aprile ne avrebbe compiuti 45. L’uomo era molto amato nella sua professione. Era un maestro delle scuole elementari e ha dedicato la sua vita all’istruzione e alla formazione dei giovani studenti di Olbia. In queste ore di lutto, molte persone stanno ricordando il suo impegno, la sua passione e la sua gentilezza con messaggi di affetto e cordoglio.

“Non potrò mai dimenticarmi quello che sei stato per me nei miei primi giorni a Londra – lo ricorda Serena -. Avevo solo 22 anni, non parlavo una parola di inglese e non avevo mai lavorato in vita mia. Ho conosciuto te che in un attimo hai fatto di tutto per aiutarmi. Buon viaggio dolcissimo ragazzo”.

Grande dolore anche nel suo paese di origine, Bulzi. “Nel Venerdì della passione del Signore la nostra comunità è scossa ed attonita per la scomparsa di un suo giovane figlio, il caro Paolo Zallu. Nel giorno dell’attesa della vittoria del Cristo sulla morte accompagniamo nella preghiera l’anima di questo nostro fratello nella suprema certezza che risorgerà e vivrà in eterno in cieli nuovi e terra nuova. Ciao Paolo”, è l’annuncio dato dalla parrocchia di San Sebastiano.

