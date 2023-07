Olbia ha un nuovo supermercato, ecco dove ha aperto il SuperPan

Il nuovo SuperPan di via Barcellona a Olbia.

Oggi a Olbia ha aperto il nuovo SuperPan in via Barcellona, un’occasione imperdibile per tutti gli amanti dello shopping. L’attesa inaugurazione è arrivata, e il negozio ha accolto i clienti con un’ampia selezione di deliziosi dolci offerti come omaggio di benvenuto.

Per l’occasione il supermercato sta offrendo sconti e promozioni esclusive su numerosi prodotti, rendendo lo shopping ancora più conveniente. L’apertura di questo nuovo punto vendita rappresenta un’opportunità per fare acquisti a prezzi vantaggiosi e approfittare delle occasioni.

Si amplia l’offerta di supermercati nel quartiere.

L’entusiasmo è palpabile tra i residenti, che hanno accolto con entusiasmo l’arrivo di questa nuova struttura commerciale affollando la struttura. Il SuperPan di via Barcellona è stato progettato come un negozio molto grande, superando persino la dimensione del negozio di via Genova. Questo significa che i clienti avranno a disposizione uno spazio ancora più ampio per “sfogliare” gli scaffali e trovare tutto ciò di cui hanno bisogno.

