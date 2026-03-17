Tamponamento a catena a Olbia, ci sono diversi feriti

Diversi feriti in un tamponamento a Olbia

Un tamponamento a catena si è verificato a Olbia lungo la sopraelevata sud in direzione porto, causando diversi feriti e disagi alla circolazione. L’incidente ha coinvolto più veicoli e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi, con alcune ambulanze del 118 giunte sul posto per prestare assistenza ai contusi.

Le persone rimaste coinvolte hanno ricevuto le prime cure direttamente sul luogo dello scontro, prima di essere trasferite per ulteriori accertamenti all’ospedale Giovanni Paolo II. Le loro condizioni non sono gravi.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli agenti della Polizia locale, intervenuti per effettuare i rilievi previsti dalla normativa e per ricostruire con precisione quanto accaduto.

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