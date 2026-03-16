Investita una donna nel centro di Olbia, cosa è successo

Una donna è stata investita nel centro di Olbia.

Una donna è stata investita da un’auto oggi, 16 marzo, in piazza Regina Elena a Olbia. L’allarme è stato lanciato dai presenti, che hanno contattato la centrale operativa Areus di Sassari. Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza della Croce Rossa Italiana, che ha prestato le prime cure e ha trasferito la donna all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Le sue condizioni non risultano gravi.

Gli agenti della Polizia locale hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente, analizzando traiettorie, distanza di arresto del mezzo e raccogliendo testimonianze dei presenti. Il coordinamento tra soccorritori e Forze dell’Ordine ha consentito di gestire con rapidità la situazione, garantendo la sicurezza dei cittadini e limitando i disagi al traffico della piazza. La donna è stata assistita dagli operatori sanitari sin dai primi momenti, con un intervento mirato a stabilizzarla e valutarne le condizioni prima del trasporto in ospedale. In queste ore il pedone sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti diagnostici.

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