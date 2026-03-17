A Olbia decolla la stagione estiva 2026: pronti voli con 87 città

Olbia, al via la stagione estiva 2026: voli verso 87 destinazioni e collegamenti con 24 Paesi

Parte il 29 marzo la stagione estiva 2026 dei voli Aeroporto Olbia Costa Smeralda – S.A. Principe Karim Aga Khan IV, che si estenderà fino al 31 ottobre. Il nuovo network si presenta particolarmente ricco, con 87 destinazioni in 24 Paesi e 9 nuove rotte.

I due voli intercontinentali

Tra i collegamenti di maggiore rilievo spicca il volo intercontinentale per New York (JFK) operato da Delta Air Lines, attivo dal 21 maggio al 24 ottobre con quattro frequenze settimanali. Confermato anche il collegamento con Dubai, operato da Flydubai dal 23 maggio al 29 agosto, che rafforza l’apertura dello scalo verso il Medio Oriente.

Resta molto ampia anche l’offerta di voli nazionali. Tra i collegamenti principali figurano Roma Fiumicino e Milano Linate con Aeroitalia, oltre a Milano Malpensa con easyJet.

Numerosi anche i collegamenti con città come Torino, Venezia, Napoli, Firenze, Genova e Bologna, operati da compagnie tra cui Ryanair, Volotea e ITA Airways.

Il Regno Unito si conferma uno dei mercati più importanti per Olbia, con diversi collegamenti verso Londra e altre città britanniche. Tra questi i voli per Londra Heathrow con British Airways, Londra Gatwick con easyJet e Londra Stansted con Ryanair, oltre alle rotte verso Manchester, Birmingham, Bristol ed Edimburgo.

Molto ampia anche l’offerta verso la Francia, con i collegamenti per Parigi Charles de Gaulle operati da Air France e quelli per Parigi Orly con Transavia ed easyJet. Presenti inoltre voli verso Lione, Marsiglia, Nizza, Bordeaux, Nantes e Tolosa.

Sul fronte tedesco sono confermate le rotte verso Francoforte e Monaco operate da Lufthansa, insieme ai collegamenti con Berlino, Düsseldorf, Amburgo e Stoccarda serviti da compagnie come Eurowings ed easyJet.

Il network estivo comprende inoltre destinazioni nel Nord Europa come Stoccolma, Oslo e Copenhagen, oltre ai collegamenti con Amsterdam, Vienna e Zurigo.

Attivi anche voli verso la Spagna, con rotte per Barcellona operate da Volotea e Vueling, e per Madrid con Iberia.

La stagione estiva 2026 si preannuncia quindi particolarmente intensa per lo scalo gallurese, con un’offerta di collegamenti capillare che rafforza ulteriormente il ruolo dell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda tra gli aeroporti turistici più importanti del Mediterraneo.

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