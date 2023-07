Una tartaruga ha scelto San Teodoro per il suo nido

Questa notte una tartaruga Caretta caretta ha deposto le uova nella spiaggia di Lu Impostu a San Teodoro. La bella notizia arriva dall’Area marina protetta Tavolara-Punta Coda cavallo. “È il quinto nido per la Sardegna, un evento eccezionale per il territorio della Gallura – spiegano -. La Rete regionale per la Fauna marina in difficoltà, di cui l’Amp Tavolara Punta Coda Cavallo fa parte, ha funzionato alla perfezione”.

“All’una di questa notte una persona ha allertato la Capitaneria di Porto di Olbia, che a sua volta ha contatto il Corpo Forestale e, infine, i biologi dell’Area Marina Protetta – si legge -. Che grazie alle indicazioni hanno trovato il nido che, come da protocollo, è stato tempestivamente delimitato e messo in sicurezza. Il nido sarà presidiato per tutta la giornata dai componenti della Rete regionale (Amp Tavolara, Capitaneria di Porto e Corpo forestale regionale)”.

