Torna l’appuntamento con la notte bianca di Luogosanto.

Questa sera a Luogosanto torna l’appuntamento con “Passizendi in Locusantu“, la 14esima notte bianca nel cuore della città mariana. L’evento – organizzato dalla pro loco e patrocinato dal comune -, prevede la presenza di stand enogastronomici, botteghe aperte, musica, maschere tradizionali, soste aperitivo, esposizioni di artigiani e produttori locali. Durante la serata si esibiranno gli Urthos e Buttos di Fonni e il Gruppo folk Civitas Mariana.

Presso i numerosi stand enogastronomici sarà possibile degustare vino, birra artigianale e cocktail. Ma soprattutto assaporare un grande assortimento di piatti della tradizione sarda e gallurese. Dalla zuppa gallurese, al “casgiu furriatu”, agli arrosticini. Dai taglieri con salumi e formaggi locali al porcetto e alla trippa. Dalla frittura di pesce, ai panini con “pulpeddi”, alla “mazza frissa”. Il lato dolce della serata sarà garantito da seadas e “frisgioli”, le deliziose frittelle lunghe galluresi.

“Siamo contenti della dimensione che la manifestazione sta assumendo e del suo forte legame con il territorio, con i suoi artigiani e le sue realtà produttive – afferma il presidente della Pro Loco Gabriele Pileri -. L’offerta enogastronomica di quest’anno sarà la più varia di sempre, e tra gli espositori ci saranno produttori locali di vino come Araona, di birra artigianale come il birrificio Tassari e di miele, grazie alla presenza dell’azienda Agricola Tresserri. I visitatori troveranno anche le “signore ortolane” con i loro sottoli e sottaceti e decine di artigiani che realizzano candele, mandala, coltelli, articoli in pelle, oggetti in legno e sughero e tanto altro”.

Appuntamento strategicamente fondamentale.

“Con questo evento in piena stagione vogliamo attirare l’interesse dei visitatori – afferma il sindaco di Luogosanto Agostino Pirredda -, puntando non solo sul nostro patrimonio enogastronomico e sui piatti tipici, ma anche sull’artigianato, sul folklore e sullo spettacolo. Perché se il cibo è la porta d’accesso al territorio, è anche vero che il viaggiatore e il turista moderno cercano un contatto reale con la cultura e le tradizioni del luogo. Legare cibo, ambiente, divertimento e cultura in un’offerta del genere vuol dire quindi non solo generare valore per il nostro territorio, ma anche rispondere all’esigenza di autenticità dei flussi turistici attuali.”

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui