Temperature in picchiata e maltempo in Gallura: possibili nevicate

Possibili nevicate sopra i 600 metri in Gallura.

Quella che da molti è stata soprannominata la tempesta di Natale sta arrivando sulla Sardegna e sulla Gallura portando con sé un consistente calo delle temperature.

Il fronte freddo attraverserà la Sardegna durante la giornata odierna, favorendo l’afflusso di aria fredda da nord che abbasserà notevolmente lo zero termico sulla Sardegna a partire dalla serata.

Anche la Protezione civile ha infatti emesso un’allerta per rischio nevicate. Per questa sera e per tutta la giornata di domani saranno possibili nevicate sulla Sardegna centro-settentrionale. I fenomeni interesserano le quote superiori ai 600 metri sulla gallura e superiori ai 700 metri sul resto del territorio delle province di Sassari, Nuoro e Oristano.

Dalla prime ore di domani e fino alla prima parte di domenica 27 dicembre si prevedono anche venti forti o di burrasca specie sulle coste, dapprima da ovest sui settori settentrionali e occidentali e poi in estensione al resto dell’isola. Mareggiate saranno possibili dapprima sui settori settentrionali e occidentali, poi su quelli orientali. Sulla Sardegna occidentali venti e moto ondoso risulteranno in attenuazione già dalla serata di sabato.

