Tempio sotto choc per l’improvvisa scomparsa di una giovane donna

Choc e dolore a Tempio.

Tempio sotto choc per la scomparsa di una donna, della quale non riportiamo informazioni né sulla sua identità né sulle cause del decesso. Una morte improvvisa, avvenuta durante la Vigilia di Natale, che ha scosso la cittadina che ora si chiede come ciò sia possibile. Non si discute di altro, infatti, nel paese. Una notizia che ha portato molta amarezza.

I messaggi per la giovane morta a Tempio.

Tanti i messaggi per la giovane, molto conosciuta e voluta bene nel paese, da parte di amici ma anche di chi conosceva poco la donna morta due giorni fa a Tempio. “Perché? mi chiedo perché te ne sei andata così – scrive una sua amica – non mi do pace. In questi giorni che sono a Tempio avremmo potuto parlare, fare una passeggiata insieme, perché la vita è così crudele”. “Con il suo esempio ci ha insegnato a non mollare e vivere con consapevolezza. Riposa in pace amica mia”. La saluta così un’altra sua amica.

