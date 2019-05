Oggi le votazioni.

Alle 10 di oggi è iniziata la votazione per Luigi Di Maio, al centro della polemica e della bufera post elezioni dopo il risultato deludente del Movimento Cinque Stelle nelle Europee.

Gli appartenenti al movimento potranno giudicare l’operato del loro leader fino alle 20 di oggi sulla piattaforma Rousseau. La domanda è: confermi Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 Stelle?

Grande sostegno da parte dei grillini della Gallura, in particolare dal deputato del M5S, Nardo Marino. “Ho votato si per tanti motivi, l’impegno e la passione di Luigi Di Maio non sono mai venute a mancare– scrive il deputato Marino- I problemi esistono, vanno affrontati. Per noi ora è necessario ripartire dai territori correggendo tutti insieme gli errori fatti”.

“Quando si perde una battaglia bisogna ammetterlo, capire cosa si è sbagliato, rimboccarsi le maniche e riprendere a lottare. Con passione, coraggio e abnegazione- afferma il consigliere regionale, Roberto Li Gioi- Abbiamo perso una battaglia. Ma vinceremo la guerra“.

